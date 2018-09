Sérgio Conceição valorizou a equipa do Moreirense e a atitude com que foi jogar ao Dragão, mas recordou que os 'azuis e brancos' tiveram uma "entrada forte" e com dois golos.

"Não seria o adversário ideal porque é uma equipa chata, com qualidade. Hoje em dia toda a gente trabalha bem, se baixamos um bocadinho o que é a nossa agressividade no jogo, por vezes, não fica fácil", explicou o treinador, frisando que o FC Porto tem jogadores que chegaram mais tarde, o que poderia não ser positivo.

O técnico dos 'dragões' recordou o resultado negativo com o Vitória e a necessidade de dar uma resposta positiva em campo. "Depois do jogo com o Guimarães era importante dar uma resposta principalmente no resultado. Vamos voltar a ser a equipa que fomos no ano passado e que já fomos este ano", prometeu.

Quanto à paragem para seleções e Taça da Liga que se avizinha, Sérgio Conceição considera-a "importante" para "melhorar algumas coisas".

"Temos alguns jogadores na seleção, e isso é bom, somos um clube grande é normal que assim seja, mas há também que trabalhar estes novos jogadores e inseri-los num contexto de equipa", reforçou.