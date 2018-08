"Descompressão" após o 3-0 "não pode apagar o brilhantismo da primeira parte"

Rui Vitória está agradado com a exibição do Benfica no jogo frente ao Vitória de Guimarães, à exceção do momento em que a equipa sofreu os dois golos na segunda parte.

Na visão do treinador, "até aos 75 minutos, [foi um] jogo completamente controlado", porém "há 5 minutos que acontecem", disse, referindo-se ao período em que os vimaranenses marcaram dois golos.

"Todos somos seres humanos, os jogadores também o são, nós não queremos que aconteça mas também sabemos que jogámos com dois dias de intervalo do jogo anterior, um jogo de alto nível em que sete dos meus jogadores correram mais de 11 quilómetros", justificou o técnico.

Por outro lado, especificou que aos "3-0 é normal que haja alguma de descompressão, mas isso não pode apagar o brilhantismo que tivemos na primeira parte".

Sobre Pizzi, e depois de um "hat-trick", Rui Vitória diz que "é evidente que o Pizzi hoje fez um belíssimo jogo e três golos, mas fruto de movimentos de arrastamento dos nossos jogadores da frente".