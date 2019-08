"Descuido e desrespeito", as acusações de Pinto da Costa à Liga devido ao clássico

Esposende, 09/08/2018 - Pinto da Costa e recebido na Camara Municipal de Esposende e inaugura Casa do Porto. (Rui Manuel Fonseca / Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

O primeiro clássico da temporada 2019/2020 joga-se à terceira jornada do campeonato, o que mereceu criticas do presidente do Futebol Clube do Porto.

"Não devia ter calhado até porque demonstra o descuido que a Liga teve para o FC Porto que, infelizmente, não aconteceu, mas se tudo tivesse corrido normalmente teria jogado há dois dias na Grécia para ir amanhã jogar à Luz e três dias depois jogar outra vez com o Olympiacos", explicou Pinto da Costa.

O presidente portista intitula a atitude da Liga como "chocante" por demonstrar o "descuido que a Liga teve e o desrespeito para com o representante português numa prova europeia".

Goleadas? "Esta noite não dormi." Ouça a peça de João Ricardo Pateiro com declarações de Pinto da Costa

Os dragões seguem esta tarde para Lisboa, onde vão defrontar o Benfica, no Estádio da Luz, e Pinto da Costa acredita que vão estar presentes "muitos membros da claque e portistas para dar uma saudação e um voto de confiança à equipa".

Questionado sobre as goleadas do Benfica no princípio de época, o presidente do FC Porto ironizou: "Preocupadíssimo, esta noite não dormi."

Pinto da Costa esteve na inauguração da exposição temporária da Casa do FC Porto em Luanda, que se realiza no Museu do FC Porto, na Invicta.