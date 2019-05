Desempate por penáltis: fantasma portista, inspiração leonina

© Miguel Pereira/Global Imagens

Se hoje, a três dias da final do Jamor, perguntássemos aos sportinguistas se assinavam por baixo um desempate por penáltis no jogo do próximo sábado, é provável que a maioria respondesse afirmativamente.

A explicação é simples: os leões bateram o Porto nos últimos três desempates deste tipo, depois de terem perdido os dois primeiros, ambos na Taça de Portugal, em 2006 e 2008. Os três triunfos leonino aconteceram nas meias-finais da Taça da Liga e da Taça de Portugal em 2018 e na final da Taça da Liga de janeiro passado.

Além disso, os leões levam neste momento seis vitórias consecutivas em desempates deste tipo, tendo mesmo vencido duas Taças da Liga (2018 e 2019), ganhando todos os 4 jogos das duas final four através do desempate por pontapés da marca dos 11 metros.

Já o Porto tem um registo recente exatamente oposto, com 6 derrotas consecutivas nos penáltis, não vencendo qualquer partida desta forma desde janeiro de 2010, quando afastou o Belenenses dos oitavos de final da Taça de Portugal, no Restelo. Depois disso já perdeu 2 finais (uma da Taça de Portugal com o Braga em 2016; e outra da Taça da Liga, perante o Sporting, já em 2019) no desempate por penáltis.

Para mal dos pecados portistas, estatística e historicamente há boas probabilidades da final de sábado se decidir nos penáltis: Porto e Sporting têm uma impressionante tendência histórica para decidir eliminatórias e finais em jogos de desempate e mais recentemente em desempates por penáltis. Ao longo da história, realizaram um total de nove jogos de desempate e cinco desempates por penáltis.

Claro que neste último caso nunca se sabe quando a sorte pode mudar. Que o diga o Sporting: se é verdade que venceu nas últimas seis ocasiões em que chegou a esta situação limite, antes disso perdera todos os desempates por penáltis que disputara em competições nacionais e internacionais na sua história, um total de sete...