Desentendimento entre Danilo e Sérgio Conceição. Jogador abandonou estágio

Danilo teve um desentendimento com Sérgio Conceição na segunda-feira à noite no hotel onde a equipa está a estagiar. A TSF sabe que o médio internacional português deixou a equipa após a discussão com o treinador e seguiu para a cidade do Porto.

O jogador azul e branco tem estado a trabalhar no Olival sozinho, mas a SAD portista tem garantido que Danilo vai marcar presença no treino desta quinta-feira juntamente com os companheiros de equipa, já depois de ter confirmado que foi autorizado a deixar o estágio mais cedo.