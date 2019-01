Desportivo das Aves confirma Augusto Inácio como treinador

"O Clube Desportivo das Aves - Futebol SAD chegou a acordo com Augusto Inácio para assumir o comando técnico da equipa profissional de futebol. O contrato rubricado entre as partes é válido até ao final da temporada, com mais um de opção", informa o Aves.

O técnico, de 63 anos, lidera uma equipa técnica constituída ainda por João Ribeiro da Silva, João Tavares e Ricardo Ramos, tendo já marcado presença nos trabalhos da tarde.

Augusto Inácio volta a treinar em Portugal e passa a ser o técnico no ativo (na I Liga) com mais clubes treinados na I Divisão: FC Porto (na ausência de Bobby Robson), Marítimo, Chaves, Sporting, Guimarães, Belenenses, Beira-Mar, Naval, Moreirense e, agora, o Aves.

O técnico vai ser formalmente apresentado na quinta-feira, às 15h00, numa conferência de imprensa a anteceder a sessão de trabalhos do plantel, aberta ao público.