Desportivo de Chaves e Desportivo das Aves fecham primeira volta com empate

Os avenses chegaram ao intervalo em vantagem, com um golo de Derley, aos 45 minutos, tendo os flavienses chegado à igualdade já perto do final da partida, aos 79, por intermédio de William.

Com este empate, o Chaves mantém o oitavo lugar, agora com os mesmos 23 pontos do Vitória de Guimarães, sétimo, enquanto o Aves é 15.º com 14 pontos.