Por Guilherme de Sousa 01 Setembro, 2019 • 19:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pub Pub

Num estádio com as bancadas completamente cheias, o Benfica queria regressar às vitórias, depois de ter digerido a derrota frente ao FC Porto na Luz durante a semana. Bruno Lage fez duas alterações para o encontro com o Sporting de Braga, uma equipa motivada depois do apuramento, a meio da semana, para a fase de grupos da Liga Europa, selado com uma vitória contra o Spartak em Moscovo.

Pub Pub

O jogo entre o campeão nacional e a turma de Sá Pinto começou com um ritmo elevado, influenciado pelo tom frenético nas bancadas. O Benfica chegaria à vantagem aos 25 minutos através de uma grande penalidade.

Hassan levantou o pé sobre Florentino e o árbitro Nuno Almeida apontou para a marca dos onze metros. O capitão Pizzi encarregou-se de abrir o marcador, num remate sem hipóteses para Matheus.

O capitão do Benfica dedicou o golo a Carolina, filha de Paulo Vaz, que faleceu esta semana.

O Braga respondeu e a defesa encarnada ia impedindo a progressão dos avançados bracarenses. Mas, aos 35 minutos, Galeno fugiu à marcação e cruzou para Ricardo Horta. O herói de Moscovo aplicou um remate de primeira que fez estremecer o poste da baliza de Vlachodimos. Uma oportunidade clara para o Braga empatar a partida.

O Benfica lutava pela posse de bola e surgiu com muito perigo frente à baliza de Matheus. Num desses lances, Taarabt, titular no lugar que foi de Samaris, recuperou a bola e entregou a Raul de Tomas. O espanhol isolou Seferovic, que em excelente posição, rematou para fora.

O internacional suíço, ainda antes do intervalo, teve outra oportunidade para aumentar a vantagem encarnada, mas o lance teve o mesmo desfecho. Seferovic teve três oportunidades claras de golo durante o primeiro tempo, mas não conseguiu faturar.

A segunda parte começou com mais um golo do Benfica. Ainda não tinham corrido dois minutos e André Almeida, pela primeira vez titular esta temporada, descobriu Pizzi solto na área. O capitão não se amedrontou e, de primeira, bisou na partida.

Onze do Sporting de Braga: Matheus; Esgaio, Bruno Viana, Lucas e Sequeira; João Novais e Palhinha; Galeno, André Horta e Ricardo Horta; Hassan.

Onze do Benfica: Odysseas; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Florentino, Taarabt, Pizzi e Rafa; Raul de Tomas e Seferovic.