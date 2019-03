Direto: Mathieu perto do golo. Sporting 0-0 Santa Clara (1.ª parte)

PUB

O Sporting recebe esta noite, em Alvalade, os açorianos do Santa Clara num jogo em que procura alcançar o SC Braga na terceira posição do campeonato. Os leões estão a três pontos dos bracarenses e vêm de uma vitória sobre o Boavista por 2-1. Já o Santa Clara ocupa neste momento a oitava posição do campeonato, a cinco pontos do sétimo. A equipa orientada por João Henriques vem de um empate a zero frente ao Desportivo das Aves.

Alvalade reencontrava Bas Dost depois de uma ausência de alguns jogos. O holandês tem andado desligado dos golos, algo que provocou alguma falta de confiança ao ponta de lança. Esta noite, o 28 do Sporting voltava ao 11 inicial e, com ele, os adeptos esperavam que regressassem os golos.

Os primeiros 15 minutos de jogo foram pouco empolgantes. Duas equipas que tentavam, sobretudo, acertar na melhor forma de atacar: o Santa Clara recorria às alas, enquanto o Sporting deixava que Bruno Fernandes pegasse na batuta. A forma de jogar não estava, no entanto, a resultar: aos 20 minutos de jogo, ainda nenhuma das equipas tinha ensaiado qualquer remate à baliza.

O remate mais perigoso dos leões surgiu aos 35 minutos e foi da autoria de um defesa. Mathieu cobrou um livre direto que ainda conseguiu assustar Marco, mas não passou disso: o susto gerou suspiros - de alívio, do guarda-redes, e de desespero das bancadas.

Onze do Sporting: Renan Ribeiro; Ristovski, Coates, Mathieu e Borja; Wendel, Doumbia e Bruno Fernandes; Raphinha, Acuña e Bas Dost.

Onze do Santa Clara: Marco; Patrick, Fábio Cardoso, César, João Lucas; Kaio, Chrien, Bruno Lamas e Francisco Ramos; Evouna e Guilherme Schettine.

O jogo é apitado por Manuel Oliveira, assistido por Pedro Ribeiro e Tiago Ribeiro. No VAR estará Luís Ferreira.

Suplentes do Sporting: Salin, André Pinto, Diaby, Phellype, Jovane, Miguel Luís e Thierry.

Suplentes do Santa Clara: João Lopes, Ukra, Minhoca, Mamadu, Lucas Marques, Zé Manuel, Pablo Lima.