Mais um jogo, mais um meio-campo leonino: desta vez foi Battaglia quem - regressado ao relvado e logo a titular - assumiu as despesas defensivas do miolo. À sua frente, Doumbia e Miguel Luís desempenhavam o papel de interiors, com Wendel a "fazer de Bruno Fernandes". Depois do losango de Eindhoven, um outro em Alvalade.

O Famalicão mostrou, desde cedo, que não andou pela liderança por acaso. A pressão do trio atacante fazia-se sentir na primeira zona de construção leonina, com Doumbia a servir de pêndulo e Bolasie a ser obrigado a vir buscar jogo (demasiado) atrás.

Aos 20 minutos, uma oportunidade para cada lado: primeiro foi Miguel Luís quem tentou um chapéu que saiu de aba ligeiramente larga. Depois foi Fábio Martins que, do meio da rua, obrigou Renan a aplicar-se. Na recarga, Martínez passou a bola ao guarda-redes.

Bruno Fernandes estava na bancada. Ou será que não? Aos 24 minutos, Vietto aproveitou um erro defensivo e algo entrou na sua cabeça. Talvez tenha sido o espírito do capitão leonino, porque as semelhanças são assustadoras. O argentino puxou o pé atrás e, bem de fora da grande área, soltou uma bola que ainda tocou na barra antes de entrar. Os aplausos do capitão foram instantâneos. Os de Alvalade também.

O filão estava a descoberto. O Famalicão insistia em sair a jogar ​​​​​​​a partir da sua grande área, com o guarda-redes e os centrais a assumirem o primeiro passe. O Sporting percebeu a ideia e colocou Wendel, Bolasie e Vietto a pressionarem a saída de bola. O resultado era quem de quando em vez, lá aparecia a bola nos pés de um médio sportinguista, com dois ou três colegas ao lado e caminho praticamente aberto para a baliza. Faltava discernimento, ou talvez hábito de estar numa situação dessas.

Onze do Sporting: Renan, Rosier, Coates, Mathieu, Acuña, Battaglia, Doumbia, Wendel, Miguel Luís, Vietto e Bolasie

Onze do Famalicão: Defendi, Leionn, Nehuén, William, Centelles, Pedro Gonçalves, Guga, Gustavo Assunção, Fábio Martins, Lameiras e Martínez

O jogo é apitado por Hugo Miguel, auxiliado por Bruno Jesus e Ricardo Santos. João Bento o quarto árbitro, António Nobre vai estar no vídeo-árbitro (VAR), auxiliado por Paulo Brás (AVAR). O apito inicial está marcado para as 21h.

De um lado, uma equipa ainda em construção, do outro um projeto recém-construído. O Sporting recebe, esta segunda-feira, aquela que tem sido a equipa sensação do campeonato: o Famalicão - por esta altura terceiro classificado - subiu à primeira divisão na última época e, desde que lá chegou, ainda não conheceu o sabor da derrota.

Os comandados de João Pedro Sousa somam quatro vitórias e um empate e partem para a sexta jornada com 13 pontos, menos dois do que FC Porto e Benfica. Já os leões, com Leonel Pontes ao comando, estão no 7.º lugar, com oito pontos (2V, 2E e 1D) e, em caso de vitória, sobem ao quarto lugar, ainda assim insuficiente para alcançar o Famalicão. Com Leonel Pontes, o Sporting ainda não venceu.