O Benfica venceu o Gil Vicente por 2-0, com um autogolo e um golo de Pizzi, num jogo em que a equipa de Barcelos não facilitou a vida à equipa de Bruno Lage, principalmente na primeira parte. As águias acabaram por levar a melhor, conseguiram os três pontos e mantêm-se no segundo lugar, já que o Famalicão voltou a vencer e continua como líder do campeonato português .

Os primeiros minutos de jogo foram do Benfica, com o Gil Vicente bem na defesa, mas aos 9 minutos, Nogueira fez falta sobre Pizzi e o árbitro considerou falta. Pizzi teve a vantagem do Benfica nas mãos, mas Denis negou o golo ao defender o remate do jogador das águias.

O Gil Vicente aproveitou o momento de confiança para procurar soluções ofensivas e conquistou até um canto na baliza de Vlachodimos, mas sem sucesso.

O Benfica procurava chegar à baliza do Gil Vicente, mas a equipa de Bruno Lage demonstrava grandes dificuldades em entrar pelo corredor central e, mesmo quando alcançava a grande área, não o fazia com sucesso. Já o Gil Vicente ia espreitando cada vez mais o ataque, com as águias a darem espaço.

O guarda-redes do Gil Vicente foi um dos melhores na primeira parte, a negar por várias vezes o golo às águias.

O golo acabaria por chegar com um autogolo de Nogueira, muito perto do intervalo. O mérito fica para Adel Tarabt, que colocou a bola na área com um excelente passe que permitiu a abertura do marcador.

Segunda parte mais quente

O jogo ganhou ritmo na segunda parte, numa altura em que Benfica e Gil Vicente procuravam chegar à baliza adversária, várias vezes com perigo.

Para o lado de Gil Vicente, Bozhidar Kraev protagonizou uma excelente jogada, esteve perto do golo, mas não concluiu a iniciativa com sucesso e não conseguiu o empate.

E aos 53 minutos, foi Pizzi quem aumentou a vantagem do Benfica com um grande remate.

Bozhidar Kraev voltaria a dar nas vistas aos 70 minutos. O búlgaro executou uma grande jogada, rematou por duas vezes frente a Vlachodimos e ficou muito perto do golo. O jogador do Gil Vicente podia ter servido um adversário que estava na área.

O Benfica teve mais oportunidades de golo, uma delas para Seferovic quase ao cair do pano, mas as águias não conseguiram aumentar os números do marcador.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Ruben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Fejsa, Taarabt e Rafa; RDT e Seferovic.

Onze do Gil Vicente: Denis; Fernando, Rodrigo, Nogueira e Ruben Fernandes; J. Afonso, Soares e Kraev; Lino, Sandro Lima e Baraye.

Suplentes do Benfica: Zlobin, Tomás Tavares, Jardel, Samaris, Cervi, Caio e Jota.

Suplentes do Gil Vicente: Quindim, Erick, Arthur, Romário, Leonardo, Vente e Ahmed.