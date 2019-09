© Pedro Rocha / Global Imagens

O Benfica procura este sábado chegar à liderança na I Liga de futebol, com a visita ao Moreirense, numa sexta jornada em que o líder Famalicão apenas joga na segunda-feira, e o FC Porto no domingo.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Ruben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Fejsa, Taarabt e Rafa Silva; Raul de Tomás e Seferovic.

Suplentes do Benfica: Ivan Zlobin, Tomás Tavares, Jardel, Gedson, David Tavares, Jota e Caio.

Onze do Moreirense: Mateus Pasinato; João Aurélio, Iago Santos, Steven Vitória e Djavan; Filipe Soares, Fábio Pacheco e Alex Soares; Luther Singh, Bilel e Nenê

O campeão nacional, que perdeu na terça-feira na estreia na Liga dos Campeões, diante dos alemães do Leipzig (2-1), chega a esta ronda com os mesmos pontos do FC Porto e a um do surpreendente Famalicão, proveniente da II Liga.

Para o jogo de hoje, o treinador Bruno Lage continua a ter algumas baixas, em especial com as lesões de Florentino, Chiquinho, Gabriel ou Carlos Vinicius, devendo voltar à dupla atacante formada por Seferovic e Raul de Tomás.

O Moreirense, que esta época é treinado por Vítor Campelos e ocupa o nono lugar, com sete pontos, venceu os dois únicos jogos que já disputou em casa, com Gil Vicente, por 3-0, e Portimonense, por 1-0.