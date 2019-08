Direto: Benfica conhece adversários na Liga dos Campeões

Bruno Lage vai estrear-se na Liga dos Campeões © EPA

O Benfica conhece esta tarde os adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões. Os campeões nacionais são a única equipa portuguesa presente na competição.

A eliminação do FC Porto, na terceira pré-eliminatória, beneficiou os campeões nacionais, que assim entraram diretamente para o pote 2, evitando assim alguns 'colossos' na primeira fase que estão neste lote, nomeadamente Real Madrid, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund ou o vice-campeão europeu Tottenham. Fora de hipótese neste sorteio para os "encarnados" ficam ainda Nápoles, Shakhtar e Ajax.

Contudo, a equipa comandada por Bruno Lage - que ambiciona dar uma nova imagem do clube na Europa, após algumas campanhas dececionantes nos últimos anos - não se livra de um dos "tubarões" da primeira "poule", que reúne os campeões nacionais dos seis países mais bem cotados no 'ranking' UEFA (Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha, França e Rússia), bem como o detentor do título europeu e o vencedor da última edição da Liga Europa.

Naturalmente, há neste grupo diferentes níveis de ameaça: do campeão europeu Liverpool, orientado pelo carismático treinador alemão Jurgen Klopp, e dos favoritos Juventus, Barcelona, Bayern Munique e Manchester City, ao mais acessível Zenit São Petersburgo, sendo os franceses do PSG e os ingleses do Chelsea as outras possibilidades.