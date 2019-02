A Vila das Aves recebe a visita do atual vice-líder do campeonato, num jogo em que os extremos se tocam. O Benfica está no segundo lugar, a quatro pontos do líder FC Porto. Já os avenses ocupam o 16.º lugar, o primeiro dos lugares que dá direito a descida de divisão, a um ponto da segurança do 15.º lugar.

Desde que chegou à vila, Augusto Inácio implementou um sistema de jogo com três defesas centrais e dois laterais, algo a que Bruno Lage, treinador encarnado, já se mostrou atento. Quem não entrou atento foi o Benfica, que aos 34 segundos já via Mama Baldé fugir a toda a gente e entrar na grande área. O remate saiu torto, pelo que ficou o aviso.

Do aviso ao golo passaram poucos minutos. O problema para o Aves é que foi marcado na sua baliza. Samaris, no corredor central, viu Seferovic desmarcar-se na quina da área e colocou lá a bola. O suíço, com classe, "matou" no peito e, à saída de Beunardeau, picou sobre o guarda-redes.

Ia resultando bem a forma de jogar do meio-campo benfiquista, tanto que aos nove minutos a vantagem só não aumentou porque João Félix fez algo estranho: falhou a baliza.

Os ataques encarnados eram perigosos o suficiente para desmontar a defesa a cinco do Aves, mas a pontaria revelava-se um problema. Seferovic, Félix e Rafa iam tentando, mas quando não falhavam a baliza, aparecia o francês Beunardeau. Do outro lado do campo, Mama Baldé ia correndo sozinho contra o mundo.

Rafa ia sendo a peça mais móvel e veloz da equipa benfiquista e, aos 36 minutos, teve a recompensa. O extremo português - que tremeu por várias vezes em frente à baliza nesta partida - apanhou a bola descaído para o lado esquerdo, rodou e colocou a bola no poste mais distante da baliza.

Seferovic marcou o primeiro golo da partida aos 3 minutos.

Rafa marcou o segundo aos 36'.

Onze do CD Aves: Beunardeau; Ponck, Diego Galo e Jorge Fellipe; Rodrigo, Vítor Gomes, Braga e Vítor Costa; Mama Baldé, Derley e Luquinhas.

Onze do SL Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Samaris, Gabriel e Rafa; João Félix e Seferovic.

Suplentes do Aves: Szymonek, Rodrigo Defendi, Mato Milos, Rúben Oliveira, Fariña, Diallo e Miguel Tavares.

Suplentes do Benfica: Svilar, Corchia, Gedson, Cervi, Zivkovic, Jota e Jonas.

O jogo é apitado por Hugo Miguel, auxiliado por André Campos e Bruno Jesus. No videoárbitro estará Vítor Ferreira.