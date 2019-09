Direto: Marlon faz o primeiro. Boavista 1-0 Sporting (1.ª parte)

© Carlos Costa/Global Imagens

O jogo entre Sporting e Boavista começou com um golo cedo, logo aos 8 minutos, depois de Wendel ter perdido a bola e de seguida derrubado o adversário Rafael Costa. De livre direto, perto da área, Marlon não deixou hipóteses a Renan Ribeiro e fez o primeiro para os axadrezados.

O Sporting procurou uma reação após o golo, mas o Boavista também tentava aproveitar a vantagem. Os leões acabaram por conseguir impor-se e construíram diversas oportunidades no ataque.

Onze do Boavista: Bracali; Fabiano, Neris, Ricardo Costa e Marlon; Carraça, Rafael Costa e Akah Yaw; Gustavo Sauer, Stojiljkovic e Yusupha.

Onze do Sporting: Renan Ribeiro; Rosier, Luís Neto, Mathieu e Borja; Doumbia, Wendel e Bruno Fernandes; Plata, Marcos Acuña e Yannick Bolasie.

Suplentes do Boavista: Helton, Obiora, Mateus, Bueno, Edu Machado, Cassiano e Heriberto Tavares.

Suplentes do Sporting: Luís Maximiano, Tiago Ilori, Eduardo, Rafael Camacho, Rodrigo Battaglia, Jesé e Miguel Luís.

Na quinta jornada da I Liga, Leonel Pontes estreia-se como treinador do Sporting.



O substituto do holandês Marcel Keizer, que deixou a equipa lisboeta no sexto lugar do campeonato, disputa o primeiro jogo no comando técnico dos leões no Estádio do Bessa, frente ao Boavista, quarto classificado, com mais um ponto.



No encontro de encerramento da ronda, Leonel Pontes poderá utilizar dois reforços obtidos por empréstimo no último dia do período de transferências, os avançados Bolasie e Jesé, que foram convocados, tal como o médio Battaglia, após longa ausência devido a lesão.