Direto: Bruno Lage faz alterações na Liga Europa. Seferovic e Pizzi no banco

Onze do Benfica: Vlachodimos; Corchia, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo; Fejsa, Samaris e Gedson; Rafa, Félix e Cervi.

Suplentes: Svilar, Yuri Ribeiro, Florentino, Pizzi, Zivkovic, Jota e Seferovic.

Onze do Frankfurt: Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger e N'Dicka; Danny da Costa, Rode, Gelson e Kostic; Rebic e Jovic

Suplentes: Ronnow, Falette, Guzman, Gacinovic, Willems, Torro e Gonçalo Paciência

Benfica e Eintracht Frankfurt começam a disputar a qualificação para as meias-finais da Liga Europa de futebol, no encontro da primeira mão, em Lisboa.

O embate entre o líder da I Liga portuguesa e o quarto classificado da 'Bundesliga' está marcado para as 20:00 e vai ser arbitrado pelo inglês Anthony Taylor.

O Benfica chegou a esta fase depois de ter eliminado o Dínamo Zagreb, com uma vitória por 3-0, após prolongamento, em Lisboa, depois da derrota por 1-0 na Croácia, nos oitavos de final.

Depois do afastamento da Taça de Portugal, frente ao rival Sporting, na passada quarta-feira, o Benfica tem na segunda competição continental de clubes o segundo objetivo, além do campeonato, que lidera com os mesmos pontos do campeão FC Porto.

Já o Eintracht Frankfurt, que não perde há 15 jogos nas várias competições e venceu os últimos cinco, afastou o Inter Milão, graças ao triunfo por 1-0 em Itália, desempatando a igualdade 0-0 no primeiro jogo.

Depois de se ter qualificado para a Liga Europa com a conquista da Taça da Alemanha - bateu o Bayern Munique, por 3-1 -, o Eintracht Frankfurt ocupa um dos lugares de acesso direto à Liga dos Campeões, com 52 pontos, menos 12 do que o líder e hexacampeão Bayern Munique.

Para o embate de hoje, o treinador dos alemães, o austríaco Adi Hutter, chamou o defesa Chandler, os médios Gacinovic e Rode e o avançado Sébastien Haller, que ficaram de fora da vitória no terreno do Schalke 04 (2-1), no passado sábado.

Do lado dos lisboetas, Bruno Lage não vai poder contar com o avançado Jonas, que cumpre castigo, nem com o médio Gabriel, devido a lesão.

O Benfica procura a quinta presença nas meias-finais da competição, depois de ter atingido esta fase pela última vez em 2013/14, naquele que vai ser o 20.º embate com equipas alemãs, detendo um registo de nove apuramentos e 10 eliminações.