O FC Porto isolou-se este domingo na liderança do campeonato, ao bater o Rio Ave por 2-1, com golos de Brahimi e Marega. Os dragões até começaram a perder, depois de um golo de Vinicius mas conseguiram a reviravolta.

O jogo começou num ritmo intenso, com a posse bola repartida entre ambas as equipas. Os vila-condenses foram os primeiros a marcar. Vinícius apareceu sozinho frente a Casillas, fitou o guardião e inaugurou o marcador aos 12 minutos de jogo.

O FC Porto não se intimidou com a vantagem da equipa do Rio Ave. Quatro minutos depois, Brahimi concluiu uma excelente jogada do FC Porto.

Os dragões assumiram o jogo e chegaram mesmo à vantagem. A defensiva do Rio Ave foi incapaz de parar a força de Marega que, pela direita, furou a barreira vila-condense.

Na segunda parte, houve oportunidades para cada lado mas nenhuma equipa conseguiu até ao momento concretizar. Já em tempo de descontos, Fábio Coentrão foi expulso por acumulação de amarelos depois de se desentender com Máxi Pereira, que também viu a cartolina amarela.

O resultado não viria a ser alterado até ao final da partida. Com esta vitória, o FC Porto soma o 15.º triunfo, igualando o recorde de Artur Jorge.

Onze do FC Porto: Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Éder Militão, Alex Telles; Danilo, Herrera, Corona, Brahimi; Marega, Soares.

Onze do Rio Ave: Léo Jardim; Nadjack, Buatu, Nélson Monte, Matheus Reis; Tarantini, João Schmidt, Coentrão, Gabrielzinho; Gelson Dala, Vinícius.