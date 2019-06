Ronaldo cabeceia para defesa de Cillessen. Portugal 0-0 Holanda (1.ª parte)

Pub Pub

Na antevisão do encontro, Fernando Santos tinha dito que Portugal tinha um objetivo muito claro: vencer. Foi com base nesse desejo que o selecionador montou uma estratégia para tentar travar a "laranja mecânica", que hoje jogou de azul, uma equipa de "grandíssima qualidade".

E por isso, o técnico português fez três alterações em relação ao onze que começou o jogo com a Suíça: uma forçada, face à lesão de Pepe e duas por opção técnica.

Fernando Santos apostou em José Fonte, no centro da defesa e mudou o sistema tático, passando do 4-4-2 para o 4-3-3: colocou Danilo no lugar que tinha sido de Rúben Neves e lançou Guedes para o lado esquerdo do ataque, deixando João Félix no banco.

Com um ambiente frenético nas bancas, a bola foi entregue de carrinho telecomandado ao árbitro veterano Undiano Mallenco, que deu o apito inicial da partida. O encontro começou com um lance que suscitou dúvidas. Rúben Dias fez um passe de mais de 50 metros, Bernardo rececionou na área e caiu entre os centrais holandeses, mas o juiz espanhol mandou seguir.

© Miguel Pereira/Global Imagens

A Holanda começou o jogo com mais bola, mas a turma de Fernando Santos tentava encaixar-se no sistema do adversário. Ronaldo tinha um papel importante, sabendo que estava a ser marcado por dois dos melhores centrais da atualidade.

Bruno Fernandes, mais solto em terrenos que conhece bem, conseguiu ter espaço e tentou ensaiar aquilo que lhe mais caracteriza: a meia distância. Num desses lances, obrigou a Cillessen a mostrar segurança.

Porém, o médio do Sporting, errou um passe, entregando a bola à Holanda. Bergwijn levou a bola até à área de Patrício, mas, de uma forma imperial, Fonte e Rúben Dias deram conta do assunto e cortaram o perigo.

Em cima da meia hora, Nelson Semedo ganhou o corredor direito e serviu Bruno Fernandes, que desferiu mais um remate, obrigando Cillessen, desta vez, a esticar-se e desviar para canto. Do quarto de círculo, Guerreiro cruzou e Ronaldo voltou a testar o guardião do Barcelona.

Onze de Portugal: Rui Patrício; Nélson Semedo, José Fonte, Ruben Dias e Raphael Guerreiro; Danilo, William Carvalho e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Guedes.

Suplentes de Portugal: José Sá, Beto, João Cancelo, João Moutinho, Dyego Sousa, Diogo Jota, Rafa, Rúben Neves, Mário Rui, Pizzi, João Félix.

Onze da Holanda: Cillessen, Dumfries, van Dijk, De Ligt e Blind; De Jong, De Roon e Wijnaldum; Bergwijn Babel e Memphis.

Suplentes da Holanda: Vermeer, Bizot, Hateboer, Aké, Propper, Promes, Van Aanholt, De Vrij, Strootman, Vilhena, Luuk de Jong, Van de Beek