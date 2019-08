Direto: Danilo, Nakajima e Saravia titulares frente ao Krasnodar

epa07770368 FC Porto head coach Sergio Conceicao attends a press conference at Dragao Stadium in Porto, Portugal, 12 August 2019. FC Porto will face Krasnodar in their UEFA Champions League third qualifying round 2nd leg soccer match on 13 August 2019. EPA/FERNANDO VELUDO © EPA

O FC Porto procura assegurar a presença no "play-off" da Liga dos Campeões de futebol, na receção ao Krasnodar, depois do triunfo por 1-0 na Rússia, na segunda mão da terceira pré-eliminatória.

Onze do FC Porto: Marche, Saravia, Pepe, Marcano e Telles; Luis Díaz, Danilo, Sérgio Oliveira e Nakajima; Corona e Marega.

Um golo de Sérgio Oliveira já perto do final deixou os dragões em vantagem no intervalo da eliminatória e em boas condições de continuar a lutar pela nona presença consecutiva na fase de grupos da competição milionária.

Danilo, com problemas físicos, deverá falhar o embate com os russos e promete ser uma baixa de peso na formação de Sérgio Conceição, depois de já ter estado ausente em Barcelos, no último sábado, na derrota por 2-1 frente ao Gil Vicente, na primeira jornada do campeonato português.

Caso confirme a qualificação, o FC Porto já sabe que no "play-off" terá pela frente os turcos do Basaksehir, do central português Miguel Vieira, ou os gregos do Olympiacos, comandados pelo técnico Pedro Martins e que contam com um trio de jogadores luso: José Sá, Rúben Semedo e Daniel Podence.

O encontro está agendado para as 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, e será dirigida pelo italiano Marco Guida.