Jogava-se na Pedreira o assalto ao segundo lugar e, não fosse o remate fulminante de Ricardo Horta, o SC Braga bem podia não o ter conseguido recuperar Após a vitória do Benfica sobre o Rio Ave (4-2) , os bracarenses estavam obrigados a vencer o Boavista para recuperar a vice-liderança do campeonato.

Numa noite muito fria em Braga, a equipa da casa pareceu congelar no momento de apresentar ideias para decidir o jogo. Ricardo Horta marcou o primeiro e único golo da partida aos 25 minutos, quando aproveitou um ressalto para rematar de primeira.

Nos festejos deste golo, os jogadores do SC Braga mostraram uma camisola do defesa-central Ricardo Ferreira. O jogador lesionou-se num joelho este domingo, ao serviço do SC Braga B, isto no jogo que marcava o regresso à competição depois de meses de paragem devido a uma lesão nesse mesmo joelho.

O Boavista tentou sempre chegar à igualdade, principalmente através de Rafael Costa, mas os esforços revelaram-se infrutíferos. Fica na retina a forma como Abel Ferreira soube defender, de forma assumida, a vantagem mínima. Os homens de Braga somam 36 pontos e recuperam o segundo lugar do campeonato, pelo menos até que o Sporting jogue esta segunda-feira em Tondela.

Onze do SC Braga: Tiago Sá; Marcelo Goiano, Bruno Viana, Raúl Silva, Sequeira; Ricardo Horta, Claudemir, Fransérgio, Wilson Eduardo; Dyego Sousa, Paulinho.

Onze do Boavista: Helton Leite; Carraça, Neris, Gonçalo Cardoso, Talocha; Idris, André Claro, Rafael Costa; Matheus Índio, Rafael Lopes, Mateus.

Suplentes do Braga: Marafona, Ryller, Eduardo, João Novais, Murilo, Palhinha, Trincão.

Suplentes do Boavista: Bracali, Koneh, Tahar, Falcone, Vasco Paciência, Samu, Gabriel Nunes.

João Capela foi o árbitro da partida, assistido por Nelson Moniz e Paulo Brás. Pedro Vilaça foi quatro árbitro, Bruno Esteves o VAR e Rodrigo Pereira o AVAR.