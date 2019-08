FC Porto já conhece possíveis adversários no play-off da Liga dos Campeões

© Salvatore di Nolfi/EPA

Os adversários do FC Porto no 'play-off' da Liga dos Campeões de futebol serão os turcos do Istambul Basaksehir ou os gregos do Olympiakos, treinados por Pedro Martins.

O comentador da TSF João Nuno Coelho fala em duas equipas difíceis. 00:00 00:00

Assim ditou o sorteio em Nyon, sendo que os dragões ainda terão de ultrapassar os russos do Krasnodar na terceira pré-eliminatória.



Os encontros dos 'play-offs' estão marcados para 20 ou 21 de agosto e para 27 ou 28 de agosto.

Para poderem atingir a fase de grupos da Liga dos Campeões, na qual tem entrada direta o Benfica, campeão português, o FC Porto tem de ultrapassar primeiro o Krasnodar, na quarta-feira, no embate inaugural da terceira ronda preliminar, recebendo os russos em 13 de agosto.

Braga e Guimarães na Liga Europa

A sede da UEFA, em Nyon, Suíça,, vai também ser esta manhã palco do sorteio do 'play-off' da Liga Europa, no qual estarão duas equipas portuguesas: o Sporting de Braga será cabeça de série no grupo 3, ao contrário do Vitória de Guimarães no agrupamento 1.

Tal como o FC Porto, também as equipas minhotas terão ainda de superar a terceira pré-eliminatória, na qual os bracarenses vão defrontar os dinamarqueses do Brondby e os vimaranenses os letões do Ventspils, em jogos marcados para a próxima quinta-feira (primeira mão) e 14 e 15 agosto (segunda mão).

Caso se apurem, Braga e Guimarães disputarão os dois jogos do 'play-off' em 22 e 29 de agosto, na expectativa de se juntarem ao Sporting, que está diretamente qualificado para a fase de grupos da Liga Europa na qualidade de vencedor da Taça de Portugal.