PUB

O Benfica visita Moreira de Cónegos este domingo para enfrentar a equipa sensação do campeonato e só um cenário pode voltar a colocar os encarnados em igualdade pontual com o FC Porto: a vitória.

Pela frente, terá um Moreirense que tem sido a equipa que todos surpreende neste campeonato. A título de exemplo, os homens de Ivo Vieira venceram na Luz, na primeira volta do campeonato, por 3-1. Estão atualmente na quinta posição da tabela.

O jogo em Moreira de Cónegos com o Benfica na iminência de marcar. Pizzi aparece isolado no interior de grande área e, em frente à baliza e com Trigueira aos pés, acabou por atirar a bola às malhas laterais.

Quem se deslocou a Moreira de Cónegos para ver a partida não terá ficado nada desagradado. Ambas as equipas entraram com uma atitude atacante e com verticalidade q.b. para tornar o ritmo de jogo apelativo.

No Benfica, eram sobretudo Jonas e Pizzi quem orientava os ataques. Já no Moreirense era Chiquinho - jovem cujo passe ainda pertence parcialmente ao Benfica - quem ia espalhando perfume pelo campo. Pedro Nuno tomava também alguma dimensão, mas por outra razão: apresentava-se como "falso 9" no esquema montado por Ivo Vieira.

Aos 22 minutos, o Moreirense marcou mesmo, mas o lance acabou por ser anulado por fora de jogo. Bilel cruzou muito tenso para o interior da grande área onde Arsénio, que se fez à bola. O avançado tinha partido de posição irregular e, portanto, o golo foi anulado.

Não valeu para os cónegos, também não valeu para os visitantes. Rafa isolou-se e levou a bola até às imediações da grande área, onde a entregou a Pizzi. O médio português recebeu-a com sucesso, mas tinha partido de posição irregular antes de a entregar a Jonas. Sendo assim, aos 29', apesar de Jonas ter colocado a bola na baliza, o tento foi também anulado.

Anulado o primeiro, valeu o segundo. Grimaldo avança pelo corredor esquerdo e coloca no (demasiado) espaço livre atrás da defesa do Moreirense. Félix recolhe o passe, avança alguns metros e faz a bola passar por Trigueira com sucesso, marcando o primeiro das águias. Ainda foi feito um compasso de espera para avaliar a regularidade da posição de João Félix, mas Nuno Almeida acabou por validar o golo. 1-0 aos 37' para o Benfica. Com este golo, o avançado chegou à dezena de golos na Liga.

Volvidos cinco minutos, o Benfica fez novo golo. Pizzi bate um canto a partir da direita e Samaris, entre os centrais do Moreirense, cabeceia para o fundo da baliza, fazendo o segundo golo das águias aos 42'. O intervalo chegou a Moreira de Cónegos com os visitantes a vencerem por 2-0.

Perante este cenário, Ivo Vieira procurou mudar a estratégia da sua equipa e, ao intervalo, lançou D'Alberto e Ibrahima. O treinador não estaria, no entanto, à espera que a resistência da sua equipa durasse apenas três minutos. Pizzi desmarca Rafa que, apenas com Trigueira pela frente, picou sobre o guarda-redes, que ainda conseguiu tocar na bola. O desvio não foi suficiente para a desviar da rota do golo e o terceiro tento aconteceu mesmo. 3-0 para o Benfica aos 48'.

Apesar da má entrada na segunda parte, a equipa de Ivo Vieira depressa solidificou a sua estratégia e voltou a conseguir criar perigo. A entrada de D'Alberto foi a que mais se fez notar, principalmente pelas investidas que fazia a partir do lado esquerdo.

João Félix fez o primeiro golo (válido) da partida aos 37'.

O golo de Samaris, aos 42'.

Rafa fez o terceiro golo aos 48'.

O golo anulado ao Moreirense, aos 22'.

O golo anulado ao Benfica, aos 29'.

Onze do Moreirense: Trigueira; João Aurélio, Halliche, Ivanildo e Bruno Silva; Fábio Pacheco, Ângelo Neto e Chiquinho; Arsénio, Bilel e Pedro Nuno.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Samaris, Gabriel, Pizzi e Rafa; João Félix e Jonas.

Suplentes do Moreirense: Macedo, Iago Santos, Ibrahima, Texeira, Nenê, Lucas Rodrigues e D'Alberto.

Suplentes do Benfica: Zlobin, Corchia, Cervi, Zivkovic, Florentino, Jota e Gedson.

O jogo é apitado por Nuno Almeida, assistido por Rui Teixeira e Rodrigo Pereira. O VAR será João Pinheiro.