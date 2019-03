Direto: Diogo Viana perto do primeiro. Benfica 0-0 Belenenses SAD (1.ª parte)

PUB

O Estádio da Luz assiste, esta noite, a uma estreia e um regresso. Do lado dos anfitriões, Jonas volta ao onze inicial para render o lesionado Seferovic. Já do lado dos visitantes, a estreia não é de um jogador, mas sim de um símbolo: a SAD do Belenenses estreia a nova imagem depois da decisão judicial que obrigou ao abandono da Cruz de Cristo.

O jogo começou com um Benfica mandão e vertical. Ainda o jogo não ia no segundo minuto e já Rafa furava a linha defensiva dos azuis, que esta noite alinharam com a versão vermelha e branca do novo símbolo. O avançado acabou por falhar a baliza por centímetros.

O Belenenses SAD "acusou o toque" e depressa acordou para o jogo. Fechou o corredor central, acertou marcações e acabou por conseguir ensaiar alguns ataques. Um deles, aos sete minutos, podia mesmo ter dado em golo: Diogo Viana aparece sozinho ao segundo poste no seguimento de um cruzamento a partir da esquerda mas, já dentro da pequena área, não conseguiu sequer acertar na baliza à guarda de Vlachodimos.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Samaris, Florentino e Pizzi; Rafa, Jonas e João Félix.

Onze da Belenenses SAD: Muriel; Gonçalo Silva, Nuno Coelho e Sasso; Diogo Viana, André Santos, Eduardo, Lucca e Zacarya; Kikas e Licá.

Os encarnados estão, à partida para este jogo, no segundo lugar do campeonato, a um ponto do líder FC Porto. Caso vença, o Benfica recupera a vantagem de dois pontos para os dragões. Já o Belenenses SAD está na sétima posição, com 36 pontos. O jogo é apitado por João Capela, assistido por Paulo Brás e Jorge Cruz. Hélder Malheiro estará no VAR e Bruno Jesus no AVAR.

Suplentes do Benfica: Svilar; Yuri Ribeiro, Gedson, Krovinovic, Zivkovic, Cervi e Jota.

Suplentes do Belenenses: Mika; Matija, Sagna, Luís Silva, Nico Velez, Kiki e Calila.