Direto: Sporting com uma novidade frente ao Sporting de Braga

Por TSF/Lusa 18 Agosto, 2019 • 20:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pub Pub

Sporting e Sporting de Braga protagonizam o jogo grande mais da segunda jornada da I Liga de futebol, com os "leões" a procurar o primeiro triunfo e os "arsenalistas" o pleno de vitórias, para se manterem no topo.

Pub Pub

Onze do Sporting: Renan; Thierry, Coates, Mathieu e Acuña; Doumbia, Bruno Fernandes e Wendel; Raphinha, Luiz Phellype e Diaby.

Onze do Braga: Matheus; Esgaio, Bruno Viana, Pablo e Sequeira; Claudemir, Fransérgio André Horta; Wilson, Hassan e Ricardo Horta;

Depois do empate 1-1 na visita ao Marítimo, o Sporting estreia-se ante os seus adeptos frente à equipa agora treinada por um seu antigo ídolo, Sá Pinto, que começou com triunfo sobre o Moreirense, por 3-1.

O Boavista também persegue os seis pontos, numa deslocação tradicionalmente muito difícil para os "axadrezados", ao terreno do Vitória de Guimarães, que se estreia no campeonato depois de ter sido adiado o seu jogo ronda inaugural devido a problemas estruturais numa bancada do estádio do Rio Ave.

Paços de Ferreira e Santa Clara jogam entre si em busca dos primeiros pontos, tal com o Desportivo das Aves, que recebe o Marítimo.

No sábado, o Benfica venceu por 2-0 na visita ao Belenenses SAD e manteve-se no topo da classificação, enquanto o FC Porto averbou a primeira vitória, ao golear o Vitória de Setúbal, por 4-0, após a entrada em falso com desaire 2-1 em Barcelos. "Águias" e "dragões" jogam na Luz na próxima jornada.