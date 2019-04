Direto: Seferovic perto do golo. Eintracht 1-0 Benfica (2.ª parte)

PUB

Foi num ambiente autenticamente frenético, pintado a preto e branco, que o Benfica foi recebido em Frankfurt. Bruno Lage voltou a mexer no onze, para esta segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, em que partida com uma vantagem de dois golos na eliminatória. Jardel apareceu no eixo da defesa, Fejsa e Gedson no meio campo.

Os minutos iniciais foram repartidos, com as equipas a jogar pelo seguro e com pouco risco. Aos seis minutos, João Félix foi carregado em falta a meio campo. Na sequência do livre, Grimaldo cruzou mas a bola perdeu-se pela linha final.

Em resposta, o Eintracht protagonizou a primeira grande oportunidade do encontro. Jovic viu Kostic desmarcar-se pela esquerda. O sérvio rematou para grande uma defesa fácil de Vlachodimos.

Aos 21 minutos, houve nova investida germânica. Um erro de Jardel deu início a uma jogada de perigo de Jovic, que cruz para a área. Na zona de penálti, André Almeida evitou a finalização, salvando as águias com um corte "in extremis". O Benfica tentava ensaiar o contra-ataque mas sem sucesso.

A primeira meia hora caracterizou-se pela forte pressão germânica que acabou por dar resultados. Aos 37 minutos, o Eintracht chegou mesmo à vantagem. Após um remate na meia-lua, a bola bateu nos defesas encarnados e sobrou para Kostic, não deu hipóteses a Vlachodimos.

O lance suscitou dúvidas ao banco do Benfica, que protestou por fora de jogo. De facto, na repetição televisiva vê-se o sérvio adiantado em relação à linha defensiva encarnada. Os protestos do Benfica não passaram em claro ao árbitro Daniele Orsato que expulsou Bruno Lage.

A equipa portuguesa estava com dificuldades em conseguir travar a avalanche ofensiva do Eintracht. Jovic voltou a ameaçar a baliza com um cabeceamento na pequena área mas que saiu por cima da barra do guardião encarnado.

A segunda parte começou com a melhor oportunidade do jogo para o Benfica. João Félix combinou com Gedson numa tabelinha e o miúdo made in Seixal cruzou para Seferovic mas a bola desvia na defesa alemã, passando perto da baliza de Trapp.

Aos 51 minutos, nova oportunidade para os pupilos de Lage. Fejsa roubou a bola a meio campo e deu a João Félix que conduziu o contra-ataque. A bola sobra na direita para Gedson e há um cruzamento que chega a Rafa. O extremo português viu Seferovic solto que cabeceou com pouca força, permitindo a defesa de Kevin Trapp.

Veja o golo:

Kostic, 37'

Onze do Frankfurt: Trapp; Da Costa, Abraham, Hasebe e Falette; Gelson Fernandes e Rode; Kostic, Gacinovic e Rebic; Jovic.

Suplentes do Eintracht: Ronnow, De Guzmán, Willems, Torri, Chandler, Russ e Gonçalo Paciência.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Gedson, Samaris, Fejsa e Rafa; João Félix e Seferovic.

Suplentes do Benfica: Svilar, Ferro, Florentino, Salvio, Cervi, Pizzi e Jonas.