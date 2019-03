Direto: águias obrigadas a vencer. Benfica 0-0 Tondela (1.ª parte)

PUB

O Benfica recebe, este noite, o Tondela no Estádio da Luz com um pensamento: vencer. Depois do resultado do SC Braga - FC Porto , os encarnados precisam de ganhar para voltar ao topo do campeonato.

Uma das novidades na equipa de Lage é a convocatória de Taarabt, jogador marroquino que ainda não fez qualquer minuto pela equipa principal nesta época.

Já do lado do Tondela, a novidade na convocatória é de outro tipo: Pepa chamou o capitão dos júniores, o defesa central João Gonçalves, de 19 anos.

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Samaris, Gabriel, Pizzi, Rafa, João Félix e Jonas

Onze do Tondela: Cláudio Ramos, David Bruno, Ricardo Costa, Jorge Fernandes, Joãozinho, João Pedro, Bruno Monteiro, Murillo, Delgado, Xavier e Tomané

Suplentes do Benfica: Svilar; Corchia, Gedson, Taarabt, Cervi, Jota e Seferovic.

Suplentes do Tondela: Pedro Silva; Moufi, Tembeng, Pité, João Mendes, Sérgio Peña e Patrick.

Carlos Xistra é o árbitro desta partida, assistido por Luciano Maia e Paulo Miranda. Hélder Malheiro estará no VAR, acompanhado de Bruno Jesus.