Direto: Manafá e Zé Luís na equipa inicial do FC Porto

O FC Porto procura este domingo uma vitória na receção ao Santa Clara e igualar o Benfica na liderança provisória da I Liga portuguesa de futebol, antes de o Famalicão visitar o Sporting, na segunda-feira.

Onze do FC Porto: Marchesín, Corona, Pepe, Marcano, Manafá, Otávio, Danilo, Matheus Uribe, Luis Díaz, Marega e Zé Luís.

Os dragões ocupam o terceiro lugar, com 12 pontos, a três dos campeões nacionais, que venceram no sábado na visita ao Moreirense (2-1), e a um do Famalicão, que tem menos um jogo, enquanto o Santa Clara segue no oitavo lugar, com os mesmos oito pontos de Sporting e Tondela.

Os "azuis e brancos", que procuram o quinto triunfo seguido no campeonato, e os açorianos, que não perdem há quatro jogos, defrontam-se a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto.

A sexta ronda da I Liga encerra com a receção do Sporting ao Famalicão, às 21:00, já depois de o Sporting de Braga defrontar o Marítimo, no Minho, às 19:00.