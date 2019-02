Direto: muitas mudanças no onze do FC Porto em Tondela

PUB

Onze do Tondela: Cláudio Ramos; Moufi, Ricardo Costa, Ricardo Alves e Joãozinho; Jaquité, Bruno Monteiro e Peña; Delgado, Tomané e António Xavier.

Suplentes do Tondela: Pedro Silva; Ícaro, Tembeng, João Pedro, Pité, Murillo e Arango.

Onze do FC Porto: Casillas; Manafá, Felipe, Pepe e Alex Telles; Otávio, Herrera, Óliver e Corona; Fernando, Adrián.

Suplentes do FC Porto: Vaná; Maxi, Mbemba, Bruno Costa, Hernâni, Brahimi e André Pereira.

O FC Porto procura hoje segurar a liderança da I Liga portuguesa de futebol na visita ao Tondela, em jogo da 23.ª jornada, uma semana antes de receber o Benfica, no Estádio do Dragão.

Os campeões ocupam o primeiro lugar com 54 pontos, mais um do que os "encarnados", segundos classificados, e vão ao terreno do Tondela (11.º com 23 pontos) para tentar assegurar que chegam com esse estatuto ao "clássico", marcado para 02 de março.

A equipa comandada por Sérgio Conceição não perde para o campeonato desde 07 de outubro de 2018, precisamente na visita ao Benfica (1-0), e regressou aos triunfos na jornada passada, na receção ao Vitória de Setúbal (2-0), depois de dois empates.

Com Brahimi em dúvida, mas sem Danilo, Marega, Aboubakar e Soares, este último por castigo, o FC Porto necessita de vencer, para aumentar provisoriamente para quatro pontos a vantagem sobre o Benfica, que recebe o Desportivo de Chaves, na segunda-feira.

O jogo dos "dragões" em Tondela está marcado para as 21:15