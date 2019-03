Direto: Otávio titular no FC Porto. Brahimi começa no banco frente ao Marítimo

PUB

O topo da tabela classificativa regista, por esta altura, uma igualdade pontual entre FC Porto e Benfica, mas os dragões quererão alterar essa realidade já está noite. O FC Porto recebe o Marítimo com o objetivo de passar a noite a três (ou um) pontos das águias, numa partida que começa às 20h30.

Já os madeirenses seguem no 11.º lugar, com 27 pontos, a dois do Rio Ave.

Onze do FC Porto: Casillas, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Otávio, Danilo, Herrera, Corona, Marega e Soares

Onze do Marítimo: Charles, Nanu, Lucas Áfrico, Getterson, Grolli, Pelágio, Barrera, Gamboa, China, Fabrício e René Santos

Suplentes do FC Porto: Vaná, Maxi Pereira, Brahimi, Óliver, Manafá, Adrián e Fernando Andrade

Suplentes do Marítimo: Abedzadeh, Bebeto, Correa, R. Pinho, Edgar Costa, Jean Cleber, J.Tagueu

O jogo é apitado por João Capela, assistido por Paulo Brás e Jorge Cruz. No VAR estará Bruno Esteves, assistido por Paulo Ramos.