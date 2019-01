Direto: ouça o relato do Sporting de Braga-Santa Clara

Onze do Braga: Tiago Sá; Marcelo Goiano, Bruno Viana, Raúl Silva e Ricardo Esgaio; Wilson Eduardo, Ryller, Claudemir e João Novais; Dyego Sousa e Paulinho.

Suplentes: Marafona; Eduardo, Fransérgio, João Palhinha, Murilo, Ricardo Horta e Trincão.

Onze do Santa Clara: Serginho; Patrick, Accioly, César Martins e Mamadu; Chrien, Kaio, Rashid e Pineda; Zé Manuel e Alfredo Stephens.

Suplentes: João Lopes; Fábio Cardoso, João Lucas, Bruno Lamas, Lucas Marques, Ukra e Schettine.

Depois da eliminação da Taça da Liga, frente ao Sporting, o Sporting de Braga recebe esta noite o Santa Clara em jogo da 19.ª jornada.

Com seis pontos de atraso para o FC Porto e dois de vantagem sobre o Sporting, os minhotos querem consolidar o terceiro lugar, frente a um Santa Clara em ciclo negativo, com sete derrotas e um empate nos últimos 10 jogos. A equipa de Abel Ferreira não pode contar com os laterais esquerdos Sequeira e Ailton, lesionados, mas recuperou o médio Fransérgio.