Direto: golo anulado à equipa da casa. Braga 0-0 FC Porto (1.ª parte)

Com uma vantagem confortável conquistada no jogo da primeira mão no Dragão (3-0), o FC Porto sabia que em Braga só tinha de gerir o resultado. No segundo embate entre ambas as equipas em poucos dias, Sérgio Conceição optou por deixar vários titulares no banco, pensando já nos compromissos de sexta-feira para a Liga e, dentro de uma semana, frente ao Liverpool para a Liga dos Campeões.

O jogo na Pedreira, com poucos adeptos, começou com um cabeceamento de Adrián Lopez a sair por cima. O avançado azul e branco conseguiu encontrar a bola após um canto mas não assustou Marafona. O mesmo não pode dizer Fabiano, do lado oposto. O guardião brasileiro, que substituiu Casillas na baliza portista, viu Wilson Eduardo a rematar isolado, com a bola ainda a embater na barra. Foram os principais lances de perigo nos primeiros 10 minutos.

No minuto seguinte, a equipa da casa queixou-se de um braço na bola de Militão na grande área, mas a equipa de arbitragem liderada por Manuel Mota não deu seguimento aos protestos do Braga. Aos 15 minutos, os pupilos de Abel Ferreira chegaram mesmo ao golo, após um contra-ataque pela direita iniciado por Ricardo Horta e finalizado por Paulinho. No entanto, após a revisão do videoárbitro o golo foi anulado por fora de jogo no início da jogada do extremo bracarense.

O jogo estava com um ritmo elevado e parecia que o Braga estava melhor no jogo, com maior clarividência no último terço do terreno. Na passagem da meia hora, na sequência de um livre, Sequeira voltou a assustar Fabiano, que viu a bola a sair ligeiramente ao lado.

Onze do Braga: Marafona; Marcelo Goiano, Pablo Santos, Bruno Viana e Sequeira; Ricardo Horta, Palhinha, Claudemir e Murilo; Wilson Eduardo e Paulinho.

Suplentes: Tiago Sá, Ryller, Xadas, João Novais, Esgaio, Trincão e Dyego Sousa.

Onze do FC Porto: Fabiano; Maxi, Felipe, Militão, Manafá; Corona, Danilo, Óliver, Adrián; Fernando Andrade e André Pereira.

Suplentes do FC Porto: Casillas, Brahimi, Marega, Loum, Mbemba, Otávio e Soares.