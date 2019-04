Direto: Ronaldo titular, Cancelo no banco. Juventus 0-0 Ajax (1.ª parte)

PUB

Juventus e Ajax discutem esta noite um lugar nas meias-finais da Liga dos Campeões. Ronaldo é titular na equipa orientada por Marcelo Allegri. O técnico italiano deixou o lateral português João Cancelo no banco.

Na primeira mão da eliminatória, registou-se um empate (1-1) em Amesterdão. Nesse jogo, Cristiano marcou o golo da equipa de Turim.

No outro encontro do dia, o Barcelona recebe o Manchester United em Camp Nou. Os catalães estão em vantagem depois de terem vencido por 1-0 em Old Trafford.