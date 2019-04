PUB

Depois de uma derrota na Liga dos Campeões, frente do Liverpool, os dragões apresentaram-se no Algarve com quatro alterações no onze, num estádio com bancadas cheias e um relvado com marcas muito diferentes das habituais linhas retas.

Os primeiros minutos foram parcos em oportunidades, mas em cima do primeiro quarto de hora de jogo, Brahimi aproveitou da melhor forma a assistência de Marega e o argelino abriu o marcador, para festa dos milhares de portistas que estão no estádio do Portimonense.

A resposta da equipa algarvia apareceu de imediato, com várias oportunidades a surgirem pelos pés de Lucas Fernandes. Na primeira vez valeu a defesa de Casillas, que saiu da baliza para salvar os dragões. Dois minutos depois, outra vez o guarda-redes espanhol a negar o golo ao brasileiro. Lucas Fernandes ainda atirou ao ferro aos 19 minutos de jogo. Uns minutos de sofrimento para os dragões.

O FC Porto levava perigo à baliza de Ricardo Ferreira por várias vezes, mas não ficava sem resposta do Portimonense por muito tempo. Houve intensidade na primeira parte, as equipas procuravam o golo de parte a parte, porém a eficácia não foi suficiente para voltar a mexer o marcador antes do intervalo.

A segunda parte iniciou-se com mais ritmo, o Portimonense subiu ao relvado pronto a empatar a partida e a equipa de Sérgio Conceição respondia com oportunidades na área contrária.

Veja o golo:



Onze do Portimonense: Ricardo Ferreira; Tormena, Lucas Possignolo, Jadson e Ruben Fernandes; Dener, Pedro Sá e Lucas Fernandes; Tabata, Jackson Martinez e Aylton Boa Morte.

Onze do FC Porto: Casillas, Manafá, Pepe, Éder Militão, Alex Telles, Corona, Herrera, Danilo, Brahimi, Soares e Marega.

Suplentes Portimonense: Leo; Hackman, Felipe Macedo, Henrique, Bruno Reis, Wellington e Ruster.

Suplentes do FC Porto: Vaná; Maxi, Mbemba, Otávio, Bruno Costa, André Pereira e Fernando Andrade.