Direto: dragões recebem sadinos. FC Porto 0-0 Vitória de Setúbal (1.º parte)

Depois do início do campeonato com uma derrota e, a meio da semana, a eliminação da Liga dos Campeões, o FC Porto procura a primeira vitória interna. Os dragões recebem, sob pressão o Vitória de Setúbal no estádio do Dragão.

Para este jogo da segunda jornada, Sérgio Conceição fez várias alterações à equipa que jogou frente ao Krasnodar. Retirou Saravia, recuando Corona e promoveu as entradas de Baró, Zé Luís e Uribe.

Onze do FC Porto: Marchesín; Corona, Pepe, Marcano e Alex Telles; Romário Baró, Danilo, Matheus Uribe e Luis Díaz; Zé Luís e Marega.

Onze do Vitória de Setúbal: Makaridze; Mano, Artur Jorge, Pirri e Sílvio; Heriberto, Leandro Vilela, Nuno Valente e Éber Bessa; Zequinha e Hachadi.

A equipa de Sérgio Conceição foi derrotada (2-1) em Barcelos na ronda inaugural, enquanto os sadinos empataram sem golos na receção ao Tondela.