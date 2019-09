Direto: Soares titular no FC Porto frente ao Young Boys

© EPA

O FC Porto recebe, esta quinta-feira, a equipa suíça Young Boys, no Estádio do Dragão, no jogo da primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Onze do FC Porto: Marchesín; Corona, Pepe, Marcano e Alex Telles; Otávio, Danilo, Uribe e Luis Díaz; Marega e Soares.

Onze dos Young Boys: Von Ballmoos; Bürgy, Sorensen, Zesiger; Janko, Sierro, Lustenberger, García; Fassnacht, Assalé, Nsame.

Os dragões estão integrados no grupo G. O árbitro da partida que marca a estreia da equipa de Sérgio Conceição na competição será o letão Andris Treimanis.