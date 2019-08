Direto: Keizer repete onze frente ao Rio Ave

© Pedro Rocha/Global Imagens

O Sporting tenta recuperar hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol na receção ao Rio Ave, enquanto o Famalicão, em igualdade pontual com os leões, desloca-se ao campo do Desportivo das Aves, na quarta jornada.

Pub Pub

Onze do Sporting: Renan Ribeiro; Thierry Correia, Coates, Mathieu e Acuña; Wendel, Doumbia e Bruno Fernandes; Raphinha, Luiz Phellype e Vietto.

Onze do Rio Ave: Kieszek; Nélson Monte, Borevkovic, Aderllan Santos e Matheus Reis; Tarantini, Diego Lopes e Filipe Augusto; Nuno Santos, Bruno Moreira e Taremi.

O Sporting, que está no segundo lugar, depois de ter perdido a liderança na sexta-feira para o Boavista, recebe em Alvalade um motivado Rio Ave, que na última ronda goleou o Aves, por 5-1.

Este poderá ser o último jogo de Bruno Fernandes pelo Sporting, caso o médio abandone o clube até segunda-feira, dia em que fecha a janela do mercado de transferências.

O encontro está agendado para as 19:00, duas horas e meia depois de o Famalicão, que pode acompanhar os 'leões', jogar em casa do Desportivo das Aves.

Paços de Ferreira e Marítimo, os atuais dois últimos classificados do campeonato, tentam somar o primeiro triunfo da época, e no último jogo do dia (21:30), o Gil Vicente recebe o Vitória de Setúbal, com os sadinos a não terem qualquer triunfo nem qualquer golo marcado.

A ronda começou na sexta-feira com o Boavista a vencer no estádio Nacional o Belenenses SAD por 1-0, subindo à liderança do campeonato, enquanto o Moreirense recebeu e venceu 1-0 o Portimonense.