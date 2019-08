© Tony Dias/Global Imagens

O Vitória de Guimarães venceu, esta quinta-feira, o Ventspils por 3-0, num num jogo da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

Na Letónia, o Vitória chegou à vantagem à passagem dos 30', com um golo do brasileiro Davidson. No reatar da segunda parte, Pêpê Rodrigues marcou o segundo para os vimaranenses, que ainda viram Amoah, aos 80', marcar o golo que fechou o resultado.

O embate entre Vitória de Guimarães e Ventspils foi dirigido pelo eslovaco Filip Glova.