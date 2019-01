"Dirigismo que há muito devia ter sido erradicado." Varandas critica direção encarnada

O dérbi só se joga este domingo, mas Frederico Varandas parece já ter dado o pontapé de saída num editorial, publicado no Jornal Sporting esta quinta-feira, a que o Record já teve acesso. No texto, o presidente do Sporting critica "um tipo de dirigismo que há muito devia ter sido erradicado do Futebol Português", referindo-se ao Benfica e, mais concretamente, ao presidente Luís Filipe Vieira.

Continuando a referir-se ao rival da 2.ª Circular, o presidente leonino considera que a liderança encarnada "carece de uma transformação, mas não de personificar em Paulo Gonçalves todos os males e toda a vergonha. Esse problema tem de ser encarado seriamente, ainda para mais tendo em conta o presidencialismo inequívoco que caracteriza a gestão deste nosso rival."

Varandas parte então para a análise às críticas que Luís Filipe Vieira deixou no final da meia-final da Taça da Liga, que acabou por ditar a eliminação encarnada da prova. Na ótica de Varandas, o presidente do Benfica "veio publicamente transmitir o que pretende de imediato para o "seu" futebol: condicionar, limitar, impedir e penalizar a liberdade de actuação de árbitros e de órgãos independentes como o Conselho de Arbitragem deve ser." De seguida, Varandas lembra os processos em curso contra a SAD benfiquista: "independentemente do que poderá nunca ser cabalmente esclarecido ou provado, independentemente do que não se apaga, existem processos judiciais em curso com um elemento comum que ninguém, seja em que clube for, quer no Futebol Português: suspeita de violação da VERDADE DESPORTIVA."

O presidente sportinguista garante que o Sporting não entra nem quer entrar "em questões internas de outros clubes, mas ninguém em Portugal ignora ou pode ignorar factos graves que ocorreram. E também ninguém desmentiu ou pôde desmentir tantas vergonhas que vieram a público, tantos comportamentos estranhos, tantas condutas promíscuas, tantos exemplos grotescos, que revelam um modus operandi que jamais pode ser aceite num País civilizado."

Dérbi com etiqueta standard

Sobre o dérbi do próximo domingo, Varandas garante que "o Sporting Clube de Portugal receberá institucionalmente o Sport Lisboa e Benfica em Alvalade, cumprindo as regras, atribuindo no próximo Domingo os habituais lugares em zona específica da Tribuna", mas faz uma ressalva. O Sporting "rejeita promover qualquer iniciativa particular que conte com a presença do actual presidente do Sport Lisboa e Benfica."

Explanados os argumentos, o presidente dos leões diz acreditar que "é possível um Futebol Português melhor", bem como que a liga portuguesa seja uma das melhores da Europa, isto "se os principais clubes portugueses estiverem genuinamente imbuídos de um espírito são e, pelo exemplo, dando passos firmes nesse sentido."

Recordando os sucessos de vários clubes, seleções, atletas e treinadores e reiterando a sua qualidade, Varandas pede que se saiba preservar "o que há de bom" e que "com coragem, seja onde for, seja em que clube for, que se erradique a cultura serôdia do "velho dirigismo", que o caudilhismo e as vassalagens acabem de vez e que, cada vez mais, todos possamos competir uma competição mais justa, mais sã, num quadro de concorrência leal."

Por último, o presidente do Sporting deixa um apelo: "Que, em liberdade e com segurança para todos os agentes desportivos, com serenidade e sem medo, numa competição fair, que os jogadores joguem, que os treinadores treinem, que os árbitros arbitrem, que os dirigentes dirijam, que os jornalistas noticiem e que os adeptos possam ter o privilégio de ter um futebol positivo, pleno, cada vez melhor, com as melhores práticas e com os valores que o desporto deve ter. Se a UEFA nos diz a todos: "We care about Football", que se entenda, de uma vez por todas neste País, que Portugal está na Europa, que Portugal é o Campeão Europeu em título, que Portugal tem o melhor jogador do Mundo, que temos responsabilidades, que temos de dar o exemplo, que estamos incluídos neste "We" e que também "NÓS" nos preocupamos com o Futebol."

