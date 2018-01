Bateu à porta do Fluminense duas vezes e ninguém lhe escancarou aquele pedaço de madeira. O miúdo, teimoso e com o que parece uma fé inabalável no seu futebol, voltou à carga. O sonho de infância engoliu o fracasso. E lá ficou no clube do Rio de Janeiro. Três anos depois, Abel Braga, um treinador com passagens por vários clubes portugueses, chamou-o para jogar entre os graúdos. "Agora é assim, tem de aturar", atirou na primeira conferência de imprensa, depois de se estrear a marcar e logo num Fluminense-Flamengo, um clássico especial com 105 anos de história.

Antes dessa conferência de imprensa, Wendel contou que a mãe estava mais nervosa do que ele e que até lhe disse para ele conversar com o espelho, para ganhar confiança. O garoto sorri, despreocupado. É que antes ninguém lhe dava bola na rua e agora pedem fotografias: "Olha o Wendel, jogou contra o Flamengo... Estou muito feliz, não tenho nem palavras". Nesta altura a vida do novo jogador do Sporting era um conto de fadas.

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

Estamos a falar de um médio com pedalada, para encurtar o campo, aproximar as áreas. Ou seja, o ex-número 37 do Fluminense é o chamado box-to-box, que ainda tem um senhor pontapé. Em entrevista à TSF, Abel Braga admitia o talento: "Eu acho que foi uma escolha muito boa por parte do Sporting. É um jogador diferenciado. (...) Perdemos um grande jogador e o adepto não fica satisfeito, mas não havia outra solução. Ainda por cima sai um jogador deste nível, claro que ninguém gosta..."

Mas, afinal, que estilo de jogador é ele, mister? "É de altíssimo nível. Finaliza muito bem de meia distância, mas o que ele tem de mais importante é a transição defesa/ataque. A única coisa que ele vai ter de melhorar um pouco é a recuperação de bola, mas taticamente cumpre, finaliza muito bem e a velocidade é ótima para um médio."

Jorge Jesus conta com Bruno Fernandes, Bruno César, William Carvalho, Battaglia, Petrovic, Matheus Oliveira e Palhinha para o meio-campo -- os últimos três contam pouco, muito menos para olhar para a frente. Jesus quer, pelo perfil de jogador, recuperar a ideia de um Enzo Pérez, com capacidade para queimar linhas e fugir a teias de pressão alheias, com pedalada e, neste caso, com golo. Wendel celebrou sete golos em 2017.

Os elogios de Abel Braga chegaram há dias pelo microfone da TSF, porém o jogador levou um raspanete público do treinador recentemente. Esta história remonta a outubro: Abel Braga não convocou o miúdo de 20 anos para o duelo contra o Flamengo, o sedutor clássico carioca.

E porquê? "Foi opção minha. A questão do Wendel é comportamento, chega atrasado todos os dias. Se não estiver compenetrado no momento da equipa... Estou muito à vontade para falar. Eu é que o puxei da base, coloquei para jogar e eu é que o tirei agora. Ou ele aprende e se enquadra, ou não serve para a gente", disse o treinador brasileiro, aqui citado pelo Globo Esporte.

O que é certo é que a vida seguiu, a terra continuou a girar e o futebolista continuou a jogar futebol. Terá atinado após o ralhete? É essa a explicação para o interesse de PSG, com quem a imprensa internacional dizia já ter fechado acordo, para depois ser colado ao FC Porto. Pinto da Costa demarcou-se do rumor, afirmando que o clube que preside não entrava em loucuras. E o Sporting não vacilou, agarrou um atleta que é tido como um craque box-to-box.

O jovem foi este sábado apresentado (Misic e Rúben Ribeiro também foram anunciados), disse as primeiras palavras, viu o relvado e já sabe como assenta a camisola verde e branca. "Sinto-me muito agradecido. Este é o clube do Cristiano Ronaldo, um grande jogador. Estou muito feliz por estar aqui e quero agradecer ao presidente que batalhou muito para estar cá. Fiquei muito feliz", afirmou o rapaz que diz ter o pontapé como o maior trunfo.