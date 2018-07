"Doeu muito perder o título de campeão europeu há dois anos mas aprendemos"

O selecionador francês não conseguiu esconder a felicidade depois de conquistar o título mundial na Rússia. Em declarações aos jornalistas no final do encontro, Didier Deschamps felicitou a comitiva gaulesa.

"É tão lindo, tão maravilhoso. Estou muito feliz por este grupo, porque começámos este percurso há muito tempo. Nem sempre foi fácil, mas à custa do trabalho, de ouvir... lá eles estão no topo do mundo durante quatro anos", disse.

Deschamps recordou ainda a derrota de há dois anos no Europeu frente a Portugal.

"Estou aqui para cumprir metas, conquistar títulos. Doeu muito perder o título de campeão europeu há dois anos. Acho que isso serviu-nos de exemplo, aos jogadores e a mim. Foi importante", afirmou o técnico francês. "Nós amamos os franceses. Temos orgulho de ser franceses e nos encontraremos na segunda-feira (em Paris). Viva a República!", rematou.