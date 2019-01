"FC Porto não é favorito, mas é uma equipa mais madura do que o Sporting"

O treinador e antigo jogador, Domingos Paciência, acredita que a final da Taça da Liga entre FC Porto e Sporting vai ser "um jogo aberto" e onde "não há favoritos", apesar de considerar que, nesta fase da época, os dragões são uma equipa "mais madura."

"FC Porto favorito? Não... nestes jogos não há favoritos. No último clássico o FC Porto foi melhor e o jogo acabou empatado. Agora analisando o que realmente tem sido a época das duas equipas, nota-se que o FC Porto é uma equipa muito mais consolidada e mais madura que o Sporting", afirmou à TSF Domingos Paciência.

O antigo jogador dos dragões e treinador dos leões prevê "um jogo mais aberto" em relação ao último clássico para o campeonato: "É uma final que está em causa, o Sporting procura defender o título, o FC Porto quer ganhar pela primeira vez a competição, há uma grande ambição das duas equipas, por isso, prevejo um jogo muito interessante."

Recuando ainda ao último embate entre as equipas, para a I Liga, Domingos Paciência lembra que o Sporting nesse jogo foi "uma muito mais organizada, com as linhas muito mais próximas e muito melhor defensivamente"comparativamente à exibição que protagonizou com o Sp. Braga, esta quarta-feira, na meia-final da Taça da Liga, e que "muito da base de uma eventual vitória do Sporting frente ao FC Porto terá de partir daí."

O treinador de 50 anos defende que "não vai ser fácil o Sporting segurar os avançados do FC Porto, sobretudo no momento que eles atravessam. Quer o Marega, quer o Soares, quer o Brahimi, quer o Corona são jogadores que têm feito a diferença e não vai ser fácil segurá-los."

O FC Porto vai ter mais um dia de descanso do que o Sporting para a final de sábado mas essa é uma questão que, para Domingos Paciência, "não faz a diferença."

Clássico à parte, Vasco Paciência - filho de Domingos Paciência - foi esta quinta-feira apresentado como jogador do Benfica. O filho do antigo ponta de lança muda-se para o Seixal e o pai mostra-se confiante no futuro que Vasco terá pela frente.

"Os meus filhos foram educados de forma a serem felizes e procurar cada um o seu caminho, o seu destino e a sua realização pessoal. Portanto, é assim que eles caminham e fico contente de os ver a tomarem as suas decisões", sublinhou, acrescentanto que Vasco "tem qualidade" como jogador.