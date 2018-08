Doumbia troca o Sporting pelo Girona

O Girona FC anunciou, esta terça-feira, a contratação do avançado Seydou Doumbia, para as próximas três temporadas.

O internacional costa-marfinense despede-se do Sporting, depois de ter chegado na temporada passada, onde marcou 8 golos em 29 jogos e conquistou ainda uma Taça da Liga.

Espanha será o oitavo país em que Doumbia vai jogar, sendo que o Girona é o 11.º emblema da sua carreira.

O jogador, de 30 anos, começou a jogar na sua terra natal, ao serviço do Athletic Adjamé, passando depois pelo ASEC Mimosas e pelo AS Denguelé.

Em 2006, Doumbia tem a sua primeira experiência no estrangeiro, ao mudar-se para o Japão, onde representou o Kashiwa Reysol, durante duas temporadas, e o Tokushima Vortis, durante um ano.

Aos 21 anos, o avançado chega ao futebol europeu para representar o Young Boys, da Suíça, onde atuou por duas épocas. Após passagem por terras helvéticas, Doumbia rumou à Rússia, para representar o CSKA de Moscovo, durante seis anos, onde conquistou três campeonatos russos, uma Taça da Rússia e ainda uma supertaça russa.

Na temporada 2014/ 15, o costa-marfinense atinge o auge da sua carreira, com a transferência para a AS Roma, a troco de 14 milhões de euros. O avançado nunca se conseguiu afirmar nos romanos, e acabou por ser emprestado sucessivamente (ao CSKA de Moscovo, de onde tinha vindo, depois ao Newcastle, de Inglaterra, e finalmente regressou à Suíça, para vestir as cores do Basileia, onde acabou por sagrar-se campeão), antes de ser contratado pelo Sporting, por uma verba a rondar os sete milhões de euros.

A apresentação de Doumbia está marcada para esta quarta-feira, às 13h30, na sala de imprensa do Estádio Montilivi.