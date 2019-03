Duelo do Minho. Ouça o relato do Sporting Braga-Vitória de Guimarães na TSF

PUB

Onze do Sporting de Braga: Tiago Sá; Goiano, Bruno Viana, Raúl Silva e Sequeira; Wilson Eduardo, Claudemir, Palhinha e Ricardo Horta; Fransérgio e Dyego Sousa.

Onze do V. Guimarães: Miguel Silva; Sacko, Osorio, Pedro Henrique e Rafa Soares; André André, Wakaso e Mattheus Oliveira; Tozé, Welthon e Davidson.

O Sporting de Braga procura, este sábado, no dérbi minhoto com o Vitória de Guimarães, aproximar-se do segundo posto da I Liga portuguesa de futebol e manter a vantagem para o Sporting, que visita o Boavista, na 25.ª jornada.



Os bracarenses vêm de um triunfo sofrido sobre o Rio Ave (2-1), alcançado apenas no tempo de compensação, e que colocou fim a uma série de três de derrotas seguidas.



O conjunto orientado por Abel Ferreira, terceiro classificado, com 52 pontos, pode colocar pressão no FC Porto, que na ronda anterior perdeu a liderança para o Benfica e é agora segundo colocado, com 57.



Por seu lado, o Vitória de Guimarães, sexto, com 39 pontos, mantém-se na luta por um quinto posto que, muito provavelmente, dará acesso às competições europeias da próxima temporada e que, atualmente, é ocupado pelo Moreirense.



Os vitorianos levam três jogos sem perder, mas visitam um reduto onde apenas alcançaram uma vitória (em 2016/17) nos últimos 14 jogos para o campeonato.