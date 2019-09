Dúvidas do Benfica e Sporting, as certezas do FC Porto marcam o regresso da Liga

Na frente de ataque do Benfica, Bruno Lage deverá continuar a manter Raúl de Tomás e Seferovic © Miguel Pereira/Global Imagens

O treinador do Benfica, Bruno Lage, prepara o jogo de sábado na Luz com o Gil Vicente, e, mais uma vez, vai ter que alterar o meio-campo. Florentino Luís ainda recupera de lesão, tal como Gabriel. O médio brasileiro, está sem ritmo de jogo, apesar de já integrar os treinos da equipa. Com estas limitações, o treinador do Benfica deve avançar com Samaris e Taarabt para o "miolo" do onze.

Certo na equipa titular está Pizzi, eleito o melhor jogador do mês agosto, da Primeira Liga. Aquele que é um dos capitães do Benfica está a realizar um dos melhores arranques de temporada.

A TSF conversou com André Leão, antigo colega de Pizzi no Paços de Ferreira, quando Rui Vitória era o treinador. O médio destaca o potencial do companheiro e amigo, que já era bem evidente quando jogavam na cidade capital do móvel.

Na frente de ataque do Benfica, Bruno Lage deverá continuar a manter Raúl de Tomás e Seferovic. Uma dupla de avançados que não tem conseguido marcar golos.

André Leão jogou em Espanha com Raúl de Tomás, ao serviço do Valladolid, e não tem dúvidas da qualidade do espanhol. O médio diz que o ponta de lança vai começar a fazer golos, e difícil vai ser parar Raúl de Tomás, quando encontrar o caminho para a baliza

As dúvidas no onze do Benfica poderão ser desfeitas esta sexta-feira, a partir das 13h30, na conferência de imprensa no Centro de Estágios do Seixal. Bruno Lage irá conversar com os jornalistas e fazer a antevisão ao jogo Benfica-Gil Vicente, marcado para sábado, no Estádio da Luz, a partir das 19h00 e com relato na TSF.

Estreias, e mais estreias na equipa leonina

O Sporting apenas entra em campo no domingo, com um jogo na cidade do Porto. No encontro com o Boavista, no Estádio do Bessa, os leões preparam a estreia do treinador Leonel Pontes, mas também os primeiros minutos dos reforços Jesé Rodríguez, Yannick Bolasie e Rosier.

No boletim clínico está o nome de Luiz Phellipe. O avançado está lesionado e, por isso, continua em dúvida para a deslocação ao Norte do país. O argentino Vietto pode ser a solução para a frente de ataque.

São as mudanças em Alvalade e o antigo campeão pelo Sporting, Delfim, pede tempo e espaço para o clube, mas sobretudo para Leonel Pontes trabalhar as ideias no plantel.

O mercado revolucionou o plantel do Sporting, e Delfim considera que isso pode jogar a favor da equipa de Alvalade. É sempre um tónico positivo, diz o antigo campeão dos 'leões', que também deixa o alerta para as dificuldades que a equipa vai encontrar neste duelo frente ao Boavista.

O jogo Boavista-Sporting está marcado para este domingo às 20h00. Um encontro com relato na TSF.

Dragão em pleno para retomar a Primeira Liga

No FC Porto, Sérgio Conceição tem o plantel na máxima força. As seleções não deixaram mazelas nos jogadores, com todos os onze internacionais a regressarem em pleno.

O último treino no Olival contou com o grupo de trabalho sem limitações. Os dragões que vão jogar no domingo frente ao Portimonense. Para esta deslocação até ao Algarve, o treinador Sérgio Conceição não vai fazer grandes alterações no onze.

O jogo Portimonense-FC Porto começa às 18h00 de domingo, e conta também com relato na TSF.

Quinta jornada com as "novidades" de Pedro Ribeiro e Pepa

A quinta jornada arranca já esta sexta-feira. O Vitória de Setúbal, 16.º classificado, com três pontos, recebe o Sporting de Braga, 13.º, com quatro pontos no Estádio do Bonfim, pelas 20h30.

Uma ronda que fica ainda marcada pela estreia de Pedro Ribeiro, como novo treinador do Belenenses SAD, e de Pepa, do Paços de Ferreira.

Pedro Ribeiro vai ser apresentado esta sexta-feira, fazendo de imediato a antevisão ao jogo com o Marítimo. Enquanto Pepa, que teve duas semanas para preparar a estreia no banco dos castores, tem o primeiro teste frente ao líder Famalicão.