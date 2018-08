É de má memória este grupo do Benfica na Champions

É um reencontro com alemães, holandeses e gregos. No duelo com os bávaros, é preciso recordar a primeira temporada de Rui Vitória como treinador do Benfica, quando as águias foram eliminadas nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Em oito jogos, os números não mentem: o Benfica nunca conseguiu vencer o atual campeão alemão, com cinco derrotas e três empates. Para este reencontro, falta acrescentar que também Renato Sanches regressa ao Estádio da Luz.

Prosseguimos a viagem até à Holanda, os encarnados voltam a encontrar nas competições europeias o Ajax, clube que ficou em segundo lugar do campeonato holandês da temporada passada. Ajax e Benfica já não medem forças desde 1972. E neste duelo, os encarnados também ficam a perder.

Em cinco jogos as águias só venceram uma vez o Ajax, e, precisamente no último confronto entre as duas equipas, arrancaram um empate a zero.

Finalmente, o encontro com o campeão grego, o AEK de Atenas. O Benfica já jogou com a equipa helénica na Liga Europa, na temporada 2009/2010. Os encarnados conseguiram vencer em casa, mas perderam em Atenas. Na equipa do AEK jogam atualmente dois portugueses: Hélder Lopes e André Simões.

Ainda com a calculadora na mão, é preciso ter em conta que neste Grupo E são contabilizadas 11 taças da Liga dos Campeões Europeus. O Bayern de Munique conquistou cinco, o Ajax tem quatro e o Benfica venceu por duas vezes.