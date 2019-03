"É importante mas não é decisivo", assume Bruno Lage

O treinador do Benfica, Bruno Lage, relativizou esta sexta-feira a importância do "clássico" frente ao FC Porto, para a I Liga de futebol, realçando que o mais importante é manter a organização e respeitar as suas ideias de jogo.

"Trata-se de um jogo muito importante, mas não é decisivo. Decisivo é a equipa estar arrumada, como temos feito nos últimos dois meses. Temos de manter o equilíbrio, encontrar o nosso rumo e ser consistentes, porque isso é que faz as equipas ganharem campeonatos", realçou Bruno Lage.

Sobre que FC Porto espera encontrar, o treinador das "águias" não quis arriscar um "onze" portista e sublinhou que está mais focado em perceber o modo como o campeão nacional se vai organizar no relvado.

"Mais importante do que adivinhar o "onze" é perceber as dinâmicas do FC Porto. O FC Porto jogou contra nós em 4-4-2 na Taça da Liga, no campeonato foi diferente, e tem alternado entre esse sistema e o 4-3-3. Além disso, é também importante perceber as alterações ao longo do jogo", afirmou Bruno Lage.

O treinador da equipa lisboeta disse ainda que acredita que "as duas equipas vão jogar para ganhar" e que "quem for melhor" conquistará os três pontos.

Maturidade dos miúdos

O treinador do Benfica defendeu que os jovens "made in Seixal" já têm maturidade suficiente para jogar no Dragão e deixou elogios ao técnico Sérgio Conceição.

Referindo-se aos "miúdos" João Félix, Ferro, Florentino Luís, Gedson Fernandes e Jota, Bruno Lage apontou as razões que o levam a acreditar em bons desempenhos por parte dos atletas formados no clube num encontro importante, mas "não decisivo".

"Independentemente de jogar no [Estádio do] Dragão ou não, já defrontaram o FC Porto nos campeonatos de iniciados, juvenis e juniores dezenas de vezes. Tendo 18, 19 ou 20 anos são jovens com muita maturidade e o que fizemos recentemente na Turquia foi uma boa resposta para o jogo que aí vem. Sinto que estão preparados para jogar este jogo", disse Bruno Lage, na conferência de imprensa.

Bruno Lage elogiou também o treinador do FC Porto, na antevisão ao desafio de sábado, reconhecendo ainda que, apesar de serem da mesma geração, o seu percurso "ainda está a começar".

"Trata-se do campeão nacional, com uma longa carreira, quer na primeira liga, quer a nível internacional. Está apresentado. Eu ainda estou a começar", declarou.

O FC Porto, líder do campeonato, com 57 pontos, recebe o Benfica, segundo, com 56, em jogo da 24.ª jornada da I Liga, no sábado, no Estádio do Dragão, a partir das 20:30.