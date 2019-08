É oficial. Bas Dost troca Sporting pelo Eintracht Frankfurt

O holandês de 30 anos esteve ao serviço do Sporting durante três épocas © Eintracht Frankfurt

Está confirmada a saída do holandês Bas Dost do clube de Alvalade. Os alemães do Eintracht Frankfurt acabam de oficializar a chegada do goleador.

Na página oficial do clube, o Eintracht Frankfurt mostra as primeiras imagens de Bas Dost com o novo emblema.

Bas Dost, que vai vestir a camisola número nove, assinou contrato válido por três temporadas.

À Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting informou que a transferência do jogador rende 7 milhões de euros, mais 500 mil euros em função de objetivos e ainda 15% de uma futura venda do passe do jogador.

Bas Dost chegou ao Sporting em 2016. Enquanto esteve ao serviço dos leões, o holandês fez 125 jogos e marcou 93 golos.