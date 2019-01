É oficial. Bruno Lage vai treinar o Benfica até ao final da época

Bruno Lage foi confirmado esta segunda-feira treinador "a título definitivo" da equipa principal de futebol até ao final da temporada.

A informação foi esta segunda-feira comunicada à Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM) pela SAD do Benfica.

Luís Filipe Vieira decidiu pela continuidade de Bruno Lage na frente do comando técnico dos encarnados, depois de o ex-treinador da equipa B ter conseguido duas vitórias em dois jogos - primeiro em casa com o Rio Ave por 4-2 e depois nos Açores, frente ao Santa Clara por 2-0.

Rui Vitória deixou o comando técnico das águias depois de ter perdido no Algarve com a equipa do Portimonense.

Três épocas e meia depois de ter chegado ao clube das águias, o treinador não resistiu à derrota em Portimão e deixa o Benfica no quarto lugar do campeonato a sete pontos do Futebol Clube do Porto.

Desde que Luís Filipe Vieira está na presidência do Benfica, esta é a terceira vez que a equipa troca de treinador a meio da época.

A última sucedeu em 2007/2008, quando Fernando Santos, atual selecionador luso, foi substituído pelo espanhol José António Camacho e este por Fernando Chalana, que comandou a equipa até final da época.

Antes, tanto Chalana como Camacho já tinham sido apostas de Vieira no decorrer de uma temporada. Em 2002/2003, Jesualdo Ferreira saiu após a eliminação caseira da Taça de Portugal aos 'pés' do secundário Gondomar e o antigo extremo orientou o conjunto da Luz até à chegada do treinador espanhol.