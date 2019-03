É oficial. Iker Casillas renova com o FC Porto 

O guarda-redes espanhol vai renovar contrato com o FC Porto. Quatro anos depois da chegada a Portugal, Iker Casillas prossegue a carreira na cidade Invicta, por mais duas épocas.

Casillas, que completa 38 anos este ano, vai, ao que tudo indica, acabar a carreira no FC Porto. O guarda-redes espanhol aceitou o convite do presidente Pinto da Costa para continuar a vestir a camisola azul e branca.

Casillas tem 149 jogos pelo FC Porto e, num recente evento em Espanha da "La Liga", o guarda-redes espanhol admitiu que estava muito feliz em Portugal ao serviço dos dragões, tanto a nível familiar como desportivo.

O FC Porto está na luta pelo título nacional com o Benfica, os "dragões" também conseguiram alcançar os quartos-de-final da Liga dos Campeões, onde vão encontrar o Liverpool. Casillas admite que os portistas vão lutar por todos os títulos.

Iker Casillas está a passar por um bom momento de forma, e admite que ainda tem esperança de ser chamado à seleção espanhola. Depois de três anos sem ser chamado a representar as cores da "La Roja", Casillas diz que respeita as decisões do selecionador Luís Enrique, mas lembra que é um jogador em destaque no FC Porto.

Guaridão quer terminar a carreira no FC Porto

Depois do anúncio da renovação de contrato com o FC Porto no relvado do Estádio do Dragão, Casillas diz ser "um dia muito especial e muito importante porque continuo vinculado a um clube, a uma cidade e a um país que me diz muito. As coisas têm corrido bem e aqui sinto-me em casa. Sinto muito carinho. Quando se falou em continuar fiquei muito contente. Tinha essa esperança e queria terminar a minha carreira nesta casa".

Casillas, que surgiu ao lado do presidente Pinto da Costa, disse ainda que mantém "o compromisso com o presidente, o clube, a cidade e os companheiros."

"Quero estar sempre a cem por cento para ajudar este clube a conseguir grandes festas e grandes títulos. Agradeço a confiança que o presidente depositou em mim, não é fácil apostar em alguém com quase 38 anos. Quero ficar aqui até acabar a minha carreira como futebolista", disse o guarda-redes espanhol.

O presidente portista, Pinto da Costa comentou com felicidade a renovação de contrato com Iker Casillas. O líder azul e branco afirmou em pleno relvado do Estádio do Dragão, de que não foi difícil chegar a um entendimento com o guarda redes espanhol, "e que se o Iker Casillas não quisesse continuar aqui teria que lhe dar, não o Dragão de Ouro, mas o Óscar do cinema, porque seria um grande ator. Sempre demonstrou com grande sinceridade que gosta do clube e que a ama a cidade".