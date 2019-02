É oficial: Luc Castaignos rescindiu com o Sporting

O Sporting anunciou esta terça-feira ter chegado a acordo com Luc Castaignos para a rescisão de contrato.

Em comunicado emitido no site oficial, o clube de Alvalade anunciou ter chegado a acordo com o avançado holandês para a rescisão do contrato que ligava as duas partes até final da temporada.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Luc Castaignos, para a rescisão do seu contrato de trabalho. A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD deseja a Luc Castaignos os maiores sucessos pessoais e profissionais», lê-se no comunicado.

Contratado em 2016 ao Eintracht Frankfurt, Castaignos sai do Sporting sem conseguir marcar único golo. Na primeira época com Jorge Jesus fez 13 jogos, na segunda temporada foi cedido ao Vitesse e na terceira voltou para o Sporting e não conseguiu convencer José Peseiro.

Luc Castaignos, de 26 anos, não conseguiu provar em Alvalade o estatuto que tinha quando convenceu o Inter de Milão a contratá-lo ao Feyenoord em 2011.